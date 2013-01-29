Милиция не нашла покровителя девушки, застрелившейся в центре Киева

Расследование громкого дела о смерти Кати Окороковой в элитной квартире в центре Киева приближается к завершению. О том, что 19-летняя девушка совершила самоубийство, стало понятно из показаний ее подруги. Об этом заявил начальник главного следственного управления МВД Украины Василий Фаринник, сообщает "Сегодня".

"Катя Окорокова сама покончила с собой, — сказал главный следователь Украины. — Никакого высокопоставленного чиновника, которого она ждала и который что-то обещал ей, мы пока не находим. Оружие, которым она застрелилась, нигде не зарегистрировано. Что понятно — пистолет был с резиновыми пулями, такое оружие не ставится на учет. Он был переделан в огнестрельное. И как атипичное тоже не был зарегистрирован".

То, что 19-летняя девушка застрелила себя сама, говорит Фаринник, стало понятно из показаний подруги.

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"Девушка не оставила предсмертной записки. Но все показания, которые у нас есть, подтверждают, что это суицид. В частности, о том, что Катя покончила с собой, дала показания ее подруга", — говорит он. Мама погибшей говорит, что показания дала Алена, живущая в Запорожье.

"Она ведь могла и не знать, что на самом деле происходило у Кати, когда та жила в Киеве. Катя могла Алене чего-то недоговорить так же, как и нам. Думаю, за убийством дочери стоит кто-то высокопоставленный, поэтому дело хотят свести на нет", — сказала журналистам Наталья Окорокова.

Ранее "Главред" сообщал, что астролог Влад Росс заявил: "Последний год она (Окорокова – Ред.) находилась под большим психологическим давлением, постоянно хотела уехать за рубеж. Девушка абсолютно не любила себя, прислушивалась к чужому мнению. Судя по гороскопу, она таки убила себя сама, но под давлением людей. Милиция в таких случаях говорит — довели до самоубийства".

фото: facenews.ua

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