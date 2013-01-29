В Донецке бандитов, ограбивших ювелирный салон, ищут с собаками

Донецкая милиция ищет вооруженных бандитов, которые около 5 часов вечера 28 января ограбили ювелирный салон. Для поиска злоумышленников используется служебная собака.

По данным Донецкого городского управления милиции двое неизвестных, скрыв лица за шарфами и надвинутыми бейсболками, ворвались в салон, разбили витрины и под угрозой предметов, похожих на автомат, похитили лотки с золотыми ювелирными изделиями, после чего скрылись в неизвестном направлении. Материальный ущерб устанавливается.

В течение трех минут на место происшествия прибыли следственно-оперативная группа и руководство Донецкого ГУ. В настоящее время проводятся оперативно-поисковые мероприятия.

Как ранее писал Главред, 14 января в Деснянском районе Киева задержаны подозреваемые в ограблении ювелирного магазина, которые ,угрожая женщине-продавцу и мастеру по ремонту ювелирных изделий предметом, похожим на пистолет, забрали содержимое нескольких витринных полок и исчезли из магазина.

По вызову на место преступления прибыли руководство Деснянского районного управления, следственно-оперативные группы ГУМВД Украины в Киеве и Деснянского райуправления. По району был введен оперативный план "Перехват".

Вскоре наряд "Беркута" заметил во дворе одного из домов на улице Милославской (на расстоянии примерно 5 км от места совершения преступления) внедорожник с государственными автомобильными номерами Республики Молдова, пассажиры которого вели себя крайне нервозно. Едва завидев милицию, они попытались скрыться, однако были задержаны правоохранителями. В салоне автомобиля были обнаружены пакеты с золотыми украшениями.

Фото: novayavolna.com

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