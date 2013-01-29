На Донбассе горняка насмерть завалило породой

В ночь на вторник, 29 января, на шахтоуправлении "Покровское" (Красноармейск Донецкой области) погиб горняк 1978 года рождения.

Об этом "Главреду" сообщила пресс-служба Профсоюза работников угольной промышленности Украины

Трагедия случилось в 00.05 во время прохождения выработки комбайном КСП-43М в забое четвертого северного конвейерного штрека (блок № 3), когда произошло внезапное обрушение пород, которым был застигнут машинист горновыемочных машин.

Спасти шахтера не удалось, от полученных травм он скончался. На предприятии создана комиссия специального расследования, которая совместно с органами профсоюза выясняет обстоятельства и причины происшествия.

Ранее "Главред" сообщал, что 28 января шахта "Надежда" в Львовской области была полностью отключена от энергоснабжения, и 86 шахтеров оказались в подземной ловушке. Однако позже подача электричества было возобновлена и горняки удачно поднялись на поверхность.

фото: gazeta.ua

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