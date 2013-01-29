МИД рассказал, как будет возвращать на Родину тело погибшей в Мексике украинки

Посольство Украины в Мексике принимает меры по обеспечению перевозки на Родину тела погибшей в результате ДТП в городе Акапулько 20 января этого года гражданки Украины Кристины Крикун.

Об этом заявил и.о. директора Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебийнис, сообщает УНИАН.

Он рассказал, что для решения этого вопроса по существу в город Акапулько был отправлен консульский сотрудник Украины в Мексике.

Покрытие расходов, связанных с отправлением тела в Украину, которое планируется осуществить после завершения всех необходимых процедур, будет обеспечиваться за счет страховых возмещений виновника аварии, который задержан полицией.

Ранее "Главред" сообщал, что в Мексике в ДТП погибла 26-летняя Кристина Крикун. Девушку, как профессиональную танцовщицу, пригласили выступить с шоу-балетом в нескольких ночных клубах Мехико.

фото: segodnya.ua

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