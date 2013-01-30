В Запорожье горит торговый центр "Пальмира плаза"

В Запорожье горит торгово-развлекательный центр "Пальмира плаза".
Об этом сообщили очевидцы происшествия, пишет Запорожье. Комментарии.
По их словам, на место ЧП прибыли уже 5 машин МЧС.
О масштабах пожара данных пока нет.
В тоже время, за последний месяц, это уде второй пожар в этом комплексе.
Напомним, в воскресенье, 27 января, в ночном клубе Kiss бразильского города Санта-Мария произошел мощный пожар. Основной причиной ЧП называют использование пиротехники во время выступления группы.
В развлекательных заведениях Киева может повториться трагедия, произошедшая в ночном клубе в Бразилии. В последнее время также становится популярным заказывать пиротехническое или файер-шоу для вечеринок в клубах и ресторанах. Да и сами заведения часто именно таким образом и по своей инициативе развлекают клиентов.
Эксперты в один голос уверяют: пожарная безопасность в наших заведениях хромает, поэтому бразильская трагедия может повториться у нас в любое время. Владельцам легче откупиться от проверок, чем исправить ситуацию.
фото: comments.ua
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