В Запорожье горит торговый центр "Пальмира плаза"

В Запорожье горит торгово-развлекательный центр "Пальмира плаза".

Об этом сообщили очевидцы происшествия, пишет Запорожье. Комментарии.

По их словам, на место ЧП прибыли уже 5 машин МЧС.

О масштабах пожара данных пока нет.

В тоже время, за последний месяц, это уде второй пожар в этом комплексе.

Напомним, в воскресенье, 27 января, в ночном клубе Kiss бразильского города Санта-Мария произошел мощный пожар. Основной причиной ЧП называют использование пиротехники во время выступления группы.

В развлекательных заведениях Киева может повториться трагедия, произошедшая в ночном клубе в Бразилии. В последнее время также становится популярным заказывать пиротехническое или файер-шоу для вечеринок в клубах и ресторанах. Да и сами заведения часто именно таким образом и по своей инициативе развлекают клиентов.

Эксперты в один голос уверяют: пожарная безопасность в наших заведениях хромает, поэтому бразильская трагедия может повториться у нас в любое время. Владельцам легче откупиться от проверок, чем исправить ситуацию.

фото: comments.ua

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