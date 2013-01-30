В Херсоне горел городской архив

В 8:02 на пульт службы "101" Херсона поступила информация о пожаре, возникшем в здании архивного отдела Херсонского городского совета на ул. Старостина, сообщили в пресс-службе Территориального управления Службы по чрезвычайным ситуациям в Херсонской области.
На место происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения.
Пожар удалось быстро локализовать, и к 10 часам утра ликвидировать.
Огнем повреждено одно из помещений архива на площади 19 кв. м. Погибших и пострадавших нет. О повреждении архивных документов не сообщается.
По факту пожара проводится расследование.
Напомним, народные депутаты бьют тревогу: в зимний период уникальные издания и раритеты портятся в архивах Украины, так как при хранении уникальных изданий не придерживается температурно-влажностный режим помещения.
Фото: mns.gov.ua
Новости по теме:
Нардепы призывают Азарова и Попова спасать архивы от морозов
В Днепропетровске сгорел архив управления земресурсов за 12 лет
В Каневе разгромили архив с бюллетенями со скандального 197 округа
Сохранение архива Фонда государственного имущества под угрозой