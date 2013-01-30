Сегодня, 30 января, в Херсоне горел городской архив. Пожар возник на 1-м этаже 2-этажного здания.

В 8:02 на пульт службы "101" Херсона поступила информация о пожаре, возникшем в здании архивного отдела Херсонского городского совета на ул. Старостина, сообщили в пресс-службе Территориального управления Службы по чрезвычайным ситуациям в Херсонской области.

На место происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения.

Пожар удалось быстро локализовать, и к 10 часам утра ликвидировать.

Огнем повреждено одно из помещений архива на площади 19 кв. м. Погибших и пострадавших нет. О повреждении архивных документов не сообщается.

По факту пожара проводится расследование.

Напомним, народные депутаты бьют тревогу: в зимний период уникальные издания и раритеты портятся в архивах Украины, так как при хранении уникальных изданий не придерживается температурно-влажностный режим помещения.

Фото: mns.gov.ua

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