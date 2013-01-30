На Житомирщине двое маленьких детей напились чая с ртутью

{1-}В Житомирской области двое детей выпили чай с ртутью, после чего оказались в реанимации.

Об этом сообщила руководитель пресс-службы ТУ МЧС Украины в Житомирской области Ирина Романюк, передает УНИАН.

По ее словам, вчера, 29 января, в реанимационное отделение Коростенской центральной районной больницы с диагнозом "отравление ртутью" госпитализированы два мальчика 2012 и 2004 года рождения, жители города Коростень.

Как выяснилось, старший мальчик играл термометром – измерял температуру воды, и случайно его разбил в чайнике. При этом он ничего не сказал родителям. Взрослые обнаружили термометр после того, как уже напоили детей чаем. Родители немедленно обратились к врачам, которые уже оказывают детям помощь.

Напомним, ранее сообщалось, что в Симферопольском районе Крыма дети принесли домой и играли с найденной на заброшенном складе ртутью.

Фото: novaya.com.ua

Новости по теме:

В Крыму дети играли с ртутью

В тернопольском детсаду дети отравились парами ртути

Наместник Лавры никого не винит в своём отравлении и не хочет расследования

Наместник Киево-Печерской лавры подтвердил своё отравление ртутью