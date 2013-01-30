В центре Запорожья столкнулись две маршрутки, пострадало 5 пассажиров

{1-}В Жовтневом районе Запорожья, на пересечении улиц Семафорная и Украинская, столкнулись два маршрутных автобуса. Пострадали пять человек.
Об этом сообщил председатель независимого профсоюза врачей скорой помощи Анатолий Сидоренко, передает УКРИНФОРМ.
"В результате аварии пострадали пять человек. Троих доставили в 5 городскую больницу с ушибами разной тяжести. Еще двое пассажиров после оказания первой медицинской помощи, от госпитализации отказались", - рассказал Сидоренко.
По информации сотрудников ГАИ, авария произошла из-за нарушений правил дорожного движения. Обе маршрутки двигались в одном направлении, и один из водителей не уступил место другому.
Напомним, ранее в центре Запорожья – на пересечении проспекта Ленина с проспектом Металлургов столкнулись две маршрутки с пассажирами. "Скорые" увозили окровавленных людей.
фото: 061.ua
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