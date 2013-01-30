На Волыни в один день повесились сестра и брат

{1-}На Волыни в селе Уляники Рожищенского района в один день повесились брат и сестра.

61-летний брат застал в родительском доме повешенной свою 56-летнюю сестру, пишет ZIK

Мужчина обрезал шнур, на котором висело тело, и впоследствии подставил в петлю и собственную шею.

После погибших осталась предсмертная записка. Также они оставили на столе деньги на погребение.

Напомним, в Сумах 24 января повесился 20-летний студент естественного факультета местного государственного педагогического университета.



По словам начальника сектора связей с общественностью УМВД Украины в Сумской области Эльвиры Бигановой, самоубийцу нашли повешенным на дереве в овраге возле общежитий.

"Речь идет именно о самоубийстве. Установлен свидетель, которому погибший, уроженец поселка Октябрьский Белопольского района, по телефону жаловался на свои неурядицы, мол, "жизнь достала". В прошлом году его отчислили из числа студентов, а в этом году снова приняли на учебу", – сообщила Биганова.

фото: kri.su

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