На Волыни в один день повесились сестра и брат

{1-}На Волыни в селе Уляники Рожищенского района в один день повесились брат и сестра.
61-летний брат застал в родительском доме повешенной свою 56-летнюю сестру, пишет ZIK
Мужчина обрезал шнур, на котором висело тело, и впоследствии подставил в петлю и собственную шею.
После погибших осталась предсмертная записка. Также они оставили на столе деньги на погребение.
Напомним, в Сумах 24 января повесился 20-летний студент естественного факультета местного государственного педагогического университета.
По словам начальника сектора связей с общественностью УМВД Украины в Сумской области Эльвиры Бигановой, самоубийцу нашли повешенным на дереве в овраге возле общежитий.
"Речь идет именно о самоубийстве. Установлен свидетель, которому погибший, уроженец поселка Октябрьский Белопольского района, по телефону жаловался на свои неурядицы, мол, "жизнь достала". В прошлом году его отчислили из числа студентов, а в этом году снова приняли на учебу", – сообщила Биганова.
фото: kri.su
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