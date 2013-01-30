Журналист рассказал, как его нецензурно оскорбил Кернес

30 января 2013, 15:30

{1-}Харьковский журналист Сергей Потимков обвинил мэра Харькова Геннадия Кернеса в том, что тот нецензурно оскорбил его на публике.

По словам журналиста, инцидент произошел 24 января, около 20.30 в одном из кинотеатров города, куда он с друзьями пришел смотреть фильм "Джанго освобожденный", пишет "Харьков. Комментарии".

"Судьбе было угодно, чтобы в это время закончился предыдущий сеанс, который посетил Геннадий Кернес со своими друзьями. При выходе охрана попросила освободить проход, мимо прошел Кернес, сделал несколько шагов по лестнице, приостановился, развернулся, подошел ко мне и в матерной форме выразил следующую эмоцию - раздражение, которое выразилось в предупреждение: завязывай со своей деятельностью", - заявил Потимков.

По его словам, затем к нему подошел один из сопровождавших Кернеса и сказал: "Ну, тебя предупредили, ты понял?". Эту фразу журналист воспринял как угрозу.

Вместе с тем, Потимков четко не сказал, что, на его взгляд, могло спровоцировать ситуацию.

"Я ничего не сказал, ничего не сделал - ни шага, ни взгляда. Деятельность какая? Мой тихий сайт в интернете? Книги, которые я выпускаю? Радиопередачи - которые кстати, сейчас не идут?", - сказал он.

Вместе с тем, отвечая на вопрос, не могли ли спровоцировать Кернеса стихотворения Потимкова, некоторые из которых весьма критичны по отношению к действующей власти, от отметил: "Кто сказал, что я писал там о Кернесе? Я писал о власти".

В частности, комментируя одно из стихотворений, озаглавленное "Мэркернес (современная средневековая баллада)", Потимков заявил: "Мэркернес - это рыцарь. Там сказано: средневековая баллада о МэркернЕсе". Также он посоветовал "читать между строк".

Журналист уже сделал открытое заявление по поводу случившегося в программе "Я-против", однако не уточнил, намеревается ли обращаться в суд.

"Я не хотел бы оглашать свои шаги", - сказал он, подчеркнув, что в данном случае речь идет прежде всего о моральной стороне случившегося.

"Для меня, как и для моих друзей, которые находились рядом и готовы выступить свидетелями, шоком было, что так выражается лицо города", - сказал Потимков.

Напомним, ранее харьковcкий голова Геннадий Кернес на совещании комиссии по чрезвычайным ситуациям обозвал чиновника "сучим псом". "Ты, Кандауров! Встань! Смотри, сучий пёс! Если ты – внимательно слушай то, что я тебе говорю – еще раз отнесешься к своим обязанностям, еще раз я узнаю о том, что ты лично, как директор не проконтролировал те обещания и обязательства, которые взял на себя, я тебя умножу на ноль, тебе ясно или нет?" – заявил Кернес.

Фото comments.ua, видео youtube.com

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