На Прикарпатье в гараже нашли мертвыми парня и девушку

{1-}На Прикарпатье в городе Снятын в гараже нашли мертвыми 22-летнего парня и 19-летнюю девушку.

Тела обнаружены в легковом автомобиле в одном из гаражей. На страшную находку наткнулся сегодня, 30 января, брат погибшего, передает Zik.ua.

Он услышал, что в гараже заведений двигатель машины, а помещение наполнено выхлопными газами.

На заднем сиденье машины он увидел брата и девушку, которые были без сознания. Заглушив двигатель, мужчина вызвал "скорую". Медики констатировали смерть молодых людей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ивано-Франковской области.

По предварительным данным, они отравились угарным газом. Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза. По данному факту начато уголовное производство, которое находится на контроле прокуратуры. Выясняются все обстоятельства трагедии.

Напомним, ранее в центре Ужгорода в дренажном колодце для стока воды нашли труп мальчика с мешком на голове.На месте находки обнаружили много крови, что свидетельствует о том, что мальчика долго били.

Фото: autoportal.ua

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