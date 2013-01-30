За рулем джипа, сбившего беременную женщину, был майор милиции

{1-} Виновником столкновения внедорожника Lexus и "Запорожца", в котором погибла беременная девушка, оказался майор милиции.
Об этом сообщает ТСН.
Участие стража порядка в смертельной аварии прокуратуре удалось выяснить в результате длительного расследования.
"Будет назначена автотехническая экспертиза, которая ответит на главный вопрос – кто является истинным виновником ДТП", - сообщили в пресс-службе Запорожской областной прокуратуры.
Напомним, в начале января мощный Lexus на скорости около 170 км/час влетел в сломанный автомобиль, стоявший на обочине.
Погибла 21-летняя девушка, которая сидела в салоне припаркованного автовтомобиля.
По словам родственников погибшей, за рулем Lexus был пьяный работник управления по борьбе с организованной преступностью.
Впоследствии вину за аварию принял на себя отец стража порядка, который подъехал на место ДТП немногим позже.
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