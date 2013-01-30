За рулем джипа, сбившего беременную женщину, был майор милиции

{1-} Виновником столкновения внедорожника Lexus и "Запорожца", в котором погибла беременная девушка, оказался майор милиции.

Об этом сообщает ТСН.

Участие стража порядка в смертельной аварии прокуратуре удалось выяснить в результате длительного расследования.

"Будет назначена автотехническая экспертиза, которая ответит на главный вопрос – кто является истинным виновником ДТП", - сообщили в пресс-службе Запорожской областной прокуратуры.

Напомним, в начале января мощный Lexus на скорости около 170 км/час влетел в сломанный автомобиль, стоявший на обочине.

Погибла 21-летняя девушка, которая сидела в салоне припаркованного автовтомобиля.

По словам родственников погибшей, за рулем Lexus был пьяный работник управления по борьбе с организованной преступностью.

Впоследствии вину за аварию принял на себя отец стража порядка, который подъехал на место ДТП немногим позже.

Новости по теме:

На Запорожье в ДТП разбились россияне, погиб человек

В ДТП в Запорожской области: три человека погибли, два в критическом состоянии

ДТП на Хмельнитчине - в китайской иномарке заживо сгорели люди (ФОТО)

Обнародованы новые подробности аварии с участием Меладзе