ДТП на Полтавщине: фура врезалась в автобус, пострадали 9 человек

В среду, 30 января, в Полтавской области на автотрассе Киев - Харьков произошло ДТП, в результате чего пострадали 9 человек.

Об этом "Главреду" сообщила пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Возле села Пушкарево Великобагачанского района попал в аварию рейсовый автобус YOYO сообщением "Пирятин - Полтава". Оказалось, что трейлер "Мерседес" выехал на полосу встречного движения и врезался в автобус, в котором находилось 13 пассажиров.

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В результате столкновения пострадали девять человек, из них трое в тяжелом состоянии. Пострадавших направлены в центральных районных больниц Великобагачанского, Хорольского и Миргородского районов.

Ранее "Главред" сообщал, что 13 января в Полтавской области на 42-м километре автодороги Малая Рублевка - Полтава произошло ДТП, в котором погибли три человека, а еще был тяжело травмирован.

фото, видео: mns.gov.ua

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