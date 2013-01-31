В Киеве под судом ультрас требуют свободу Павличенко

31 января 2013, 10:58

 

{1-}В четверг, 31 января, перед зданием Апелляционного суда Киева собралось около сотни ультрас "Динамо", чтобы поддержать поддержку Дмитрия и Сергея Павличенко, осужденных за убийство судьи Шевченковского суда Киева Сергея Зубкова.

Фаны периодически скандируют: "Свободу – честным, свободу – Павличенко", сообщает НБН.

В разговоре с правоохранителями организаторы акции пообещали, что во время ее проведения фанатами не будут использоваться пиротехнические средства. Также фанаты держат в руках транспаранты с изображениями сына и отца Павличенко.

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На сегодняшнем заседании Апелляционного суда Киева запланирован допрос Сергея Павличенко.

Напомним, сегодня коллегия судей Апелляционного суда Киева продолжит рассмотрение дела Дмитрия и Сергея Павличенко, осужденных за убийство судьи Шевченковского суда Киева Сергея Зубкова.

Во время последнего заседания суда под Апелляционным судом собралось около 60 людей в поддержку семьи Павличенко. Кроме того, на суде присутствовали народные депутаты от партии "Свобода" Андрей Ильенко, Игорь Мирошниченко и Юрий Сиротюк.

Ранее "Главред" сообщал, что 2 октября 2012 года 47-летний киевлянин Дмитрий Павличенко и его 19-летний сын Сергей были осуждены за убийство судьи Шевченковского райсуда Киева Сергея Зубкова. Первый получил пожизненное заключение, второй – 13 лет тюрьмы.

После приговора по Украине прокатилась акция "Волю Павличенко". Организаторы маршей и митингов в поддержку отца и сына, который является ультрас ФК "Динамо" (Киев) уверены, что следствие было необъективным, а большинство доказательств сфальсифицированы. К протесту украинских фанатов присоединились ультрас России, Беларуси, Литвы, Чехии, Польши и других государств.

фото: nbnews.com.ua

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