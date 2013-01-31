В Мариуполе обнаружена еще одна жертва почтальонов-убийц

{1-} Мариуполе Донецкой области правоохранители обнаружили тело старика, который стал еще одной жертвой экс-почтальонов, убивавших пенсионеров.

В ходе следствия милиция выяснила, что старика задушили, а потом нашли и унесли его деньги, сообщает Mariupolnews.com.ua.

Ранее "Главред" сообщал, что в Ильичевском районе Мариуполя в конце 2012 года нашли тела двух убитых старушек. Одна погибла в начале декабря, вторая – за несколько часов до Нового года.

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1 января убийц задержали – им оказались 36-летняя женщина и ее 37-летний гражданский супруг. Раньше преступница работала в этом районе почтальоном, поэтому жертвы сами открывали двери и впускали знакомых "гонцов". Старики ожидали пенсию, а вместо этого лишились жизней, сообщает пресс-служба горуправления милиции.

В настоящее время открыто уголовное производство по пп. 6, 12 ч. 2 ст.115 Уголовного кодекса Украины – "Умышленное убийство, совершенное из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

фото, видео: marguvd.gov.ua

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