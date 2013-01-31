Павличенко рассказал об алиби: в день убийства судьи отмечал годовщину свадьбы

{1-}Во время судебного заседания Апелляционного суда Киева Сергей Павличенко, приговоренный к 13 годам тюрьмы за убийство судьи Шевченковского суда Киева Сергея Зубкова, заявил, что в день убийства судьи, 21 марта 2011 года, семья Павличенко отмечала годовщину свадьбы родителей.

Павличенко также расссказал, что раньше, в тот же день, он упал и поранил ногу стеклом, сообщает УНИАН.

"21 марта - годовщина свадьбы родителей, поэтому когда они вернулись (из магазина, в день убийства – Ред.), мы это отметили, съели торт", - сказал Павличенко.

Павличенко также сообщил, что раньше, в тот же день, он упал и поранил ногу стеклом. По его словам, отец обработал ему рану и перевязал ногу. При этом матери он об этом не сказал. Ночью Павличенко-младшему стало плохо, и отец отвез его к деду, который является работником социальных служб. Павличенко остался там до выздоровления. Через несколько дней его задержала милиция.

Ранее "Главред" сообщал, что Голосеевский райсуд Киева 2 октября 2012 года приговорил отца - Дмитрия Павличенко - к пожизненному заключению, а его сына С.Павличенко - к 13 годам лишения свободы за убийство судьи. Зубков был убит 21 марта 2011 года в подъезде своего дома в Киеве.

По всей Украине прошли акции в поддержку отца и сына Павличенко. Общественность убеждена, что они не причастны к убийству.

фото: УНИАН

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