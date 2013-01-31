Из одесского аэропорта эвакуировали пассажиров: ищут бомбу

{1-}В четверг, 31 января, на телефонную спецлинию "102" поступил звонок от неизвестного, который сообщил, что в международном аэропорту "Одесса" заложено взрывное устройство.

Звонок поступил в 11.17, о чем со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД в Одесской области сообщает УНИАН.

Все граждане, находившиеся в здании аэропорта, эвакуированы. Для проверки сообщения на место происшествия выехали сотрудники милиции, в том числе взрывотехники и кинологи.

Сейчас проводится обследование здания и прилегающей территории.

Ранее "Главред" сообщал, что Верховная Рада решила: телефонным террористам может грозить срок от двух до шести лет тюрьмы.

фото:kolo.poltava.ua

Новости по теме:

В аэропорту Одессы некоторые самолеты из-за снега не смогли приземлиться

В Одесском аэропорту накрыли конвертационный центр

В Одесском аэропорту УБОП изымает документацию