Из одесского аэропорта эвакуировали пассажиров: ищут бомбу

{1-}В четверг, 31 января, на телефонную спецлинию "102" поступил звонок от неизвестного, который сообщил, что в международном аэропорту "Одесса" заложено взрывное устройство.
Звонок поступил в 11.17, о чем со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД в Одесской области сообщает УНИАН.
Все граждане, находившиеся в здании аэропорта, эвакуированы. Для проверки сообщения на место происшествия выехали сотрудники милиции, в том числе взрывотехники и кинологи.
Сейчас проводится обследование здания и прилегающей территории.
Ранее "Главред" сообщал, что Верховная Рада решила: телефонным террористам может грозить срок от двух до шести лет тюрьмы.
фото:kolo.poltava.ua
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