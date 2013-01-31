На Черниговщине при пожаре погибли три человека

{1-}В среду, 30 января, в 11:20 в Борзнянском районе Черниговской области возник пожар в жилом доме, жертвами которого стали сразу три человека. ЧП произошло в с. Петровка по ул. Набережной.

Об этом "Главреду" сообщила пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Жители села обнаружили возгорание слишком поздно, поэтому, когда местная пожарная команда прибыла к месту вызова, пламя уже бушевало внутри и на крыше деревянного дома.

Пожарные сразу приступили к тушению, а через 35 минут им на помощь прибыл в 30 км из г. Борзны государственный пожарно-спасательное подразделение.

Ликвидация пожара длилась почти 3 часа. Во время тушения спасатели нашли под обломками обгоревших конструкций и имущества дома тела 80-летнего хозяина дома, его 81-летней жены и их 58 - летнего сына.

По предварительным данным, причиной трагедии стали трещины в дымоходе отопительной печи дома. Проводится расследование. На месте происшествия работала оперативная группа ТУ МЧС в Черниговской области.

Ранее "Главред" сообщал, что на Крещение, 19 января, на Житомирщине в с. Красноселка Овручского района возник пожар в частном одноэтажном жилом доме. Погибли 4 ребенка – мальчики 2006-го, 2007-го, 2009-го и 2010-го годов рождения.

фото: mns.gov.ua

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