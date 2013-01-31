Минирование одесского аэропорта оказалось ложным

{1-}При обследовании здания Одесского международного аэропорта и прилегающих территорий сотрудники милиции, в том числе специалисты взрывотехнической и кинологической служб, не нашли взрывоопасных предметов.

Об этом проинформировали в Отделе связей с общественностью Одесского облУВД, передает УНИАН.

В милиции принимают меры, направленные на установление личности телефонного хулигана для привлечения его к ответственности, уточнил начальник ОСО облУВД Владимир Шаблиенко.

По данному факту начато уголовное производство в соответствии с ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

В свою очередь, руководитель пресс-службы аэропорта Мария Попович сообщила, что службы аэропорта продолжали в штатном режиме принимать и отправлять самолеты.

Напомним, сегодня, 31 января, в милицию позвонил неизвестный, который сообщил о минировании аэропорта.

Ранее "Главред" сообщал, что Верховная Рада решила: телефонным террористам может грозить срок от двух до шести лет тюрьмы.

Фото: odessa.umvd.gov.ua

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