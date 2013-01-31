В Австралии поезд протаранил здание вокзала

Поезд протаранил гардеробную, туалеты и повредил стену вокзала. Причины инцидента выясняют правоохранители, пишет РБК-Украина.
В результате аварии 14 человек получили ранения. 10 пассажиров попали в больницу с легкими травмами. Чудом никто не погиб.
Власти штата Квинсленд, где и произошла авария, сообщают, что ее причиной могла стать неисправность тормозов.
Напомним. 30 января, в Швеции в курортном городе Сальтшебаден из жилого дома извлекли врезавшейся в него поезд. Состав врезался в постройку, когда его угнала сотрудница службы уборки транспортной компании, которой принадлежит поезд.
фото: Bayside Bulletin; Видео: ninemsn.com.au;
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