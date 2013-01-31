В Австралии поезд протаранил здание вокзала

На востоке Австралии в городе Брисбен страны пассажирский поезд сошел с рельсов и врезался в здание вокзала. Об этом сообщает местное издание BrisbaneTimes.

Поезд протаранил гардеробную, туалеты и повредил стену вокзала. Причины инцидента выясняют правоохранители, пишет РБК-Украина.

В результате аварии 14 человек получили ранения. 10 пассажиров попали в больницу с легкими травмами. Чудом никто не погиб.

Власти штата Квинсленд, где и произошла авария, сообщают, что ее причиной могла стать неисправность тормозов.

<a title="Brisbane train wreck clean-up" href="http://video.au.msn.com/?mkt=en-au&vid=ba3be0e0-442e-419a-a53b-aa8ea37f5e6b&from=shareembed-syndication&src=v5:embed:syndication:&from=shareembed-syndication" target="_new">Video: Brisbane train wreck clean-up</a>

Напомним. 30 января, в Швеции в курортном городе Сальтшебаден из жилого дома извлекли врезавшейся в него поезд. Состав врезался в постройку, когда его угнала сотрудница службы уборки транспортной компании, которой принадлежит поезд.

фото: Bayside Bulletin; Видео: ninemsn.com.au;

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