Смерть иностранцев в Луцке: старик любил школьницу, а потом убил

{1-}Смерть 68-летнего серба Ратко Величковича и 16-летней польки Оливии Яновски, которые были обнаружены с простреленными головами в луцком отеле "Свитязь", продолжает обрастать подробностями. Оказалось, что Ратко был жестоким педагогом и даже бил своих учеников. Подозревали, что он неравнодушен к девочкам, но правоохранители ни разу не задерживали его по обвинению в педофилии, сообщает "Сегодня".

Журналисты выяснили, что серб последние 20 лет жил в польском Познане, владел там транспортной компанией. А десять лет назад расширил свой бизнес в Украину. Он часто бывал в Луцке: в соседнем селе Маяки у него была зарегистрирована транспортная фирма.

До переезда в Польшу Величкович преподавал физику, химию и математику в сербском городке Лесковац. На родине серба удалось выяснить, что Ратко был жестоким педагогом и даже бил своих учеников. Подозревали, что он неравнодушен к девочкам, но милиция ни разу не задерживала его по обвинению в педофилии. Величкович был дважды женат — в Польше и Сербии у него остались дочери и внуки.

С 16-летней школьницей Оливией серб познакомился год назад в польском баре, где она подрабатывала официанткой. Несмотря на разницу в 52 года, старик влюбился в девушку и забросал ее подарками, покупал дорогую одежду, давал деньги и даже обещал подарить квартиру.

Мать Оливии заметила изменения в поведении дочки. Она была одной из лучших учениц в школе, занималась легкой атлетикой, и вдруг забросила учебу. Чуть ли не каждый день исчезала со школы и шла к сербу, иногда на несколько дней. Но школьница не признавалась родителям о связи с мужчиной. Врала, что встречается с парнем из Варшавы и щедрые подарки — от него. Откровенна она была лишь с сестрой и как-то призналась ей, что боится Ратко и знает, что тот всегда носит с собой пистолет. Когда она стала чаще встречаться с парнями-сверстниками, Ратко приревновал пассию. Он уговорил юную любовницу в последний раз съездить с ним в Луцк (до этого она была с ним там дважды).

Прокурор Луцка Сергей Данилин считает, что в номере гостиницы "Свитязь" разыгралась классическая трагедия: мужчина из ревности убил свою спутницу, а потом застрелился сам. "Ни расположение трупов, ни других предметов не дает права утверждать, что их убил кто-то другой", — сказал прокурор.

Ранее "Главред" сообщал, что 18 января в 421-м номере горничная нашла двух мертвых постояльцев. В номере также нашли крупную сумму денег — 16 тысяч долларов, а также американский пистолет "Смит и Вессон" с 4 пулями внутри (две были выпущены). По главной версии, во время скандала со своей "лолитой" Ратко застрелил ее, а потом себя.

фото: segodnya.ua

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