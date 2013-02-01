В Китае грузовик с пиротехникой взорвал мост, погибли 26 человек

{1-}В пятницу, 1 февраля, в центральной провинции Китая Хэнань в результате взрыва грузовика, перевозившего пиротехнику, погибли 26 человек, есть пострадавшие.

Сейчас спасатели ведут работы по разбору завалов, соощает ИТАР-ТАСС.

ЧП произошло в уезде Мяньчи на мосту на одном из участков скоростной трассы Ляньюньган-Хоргос в 08:52 по местному времени (02:52 по Киеву).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Китае на автобане столкнулось около 100 машин

В результате взрыва произошло обрушение мостовых конструкций, несколько автомобилей сорвались в образовавшийся пролет. Точное количество жертв трагедии уточняется.

В Китае ежегодно в преддверии празднования Нового года по лунному календарю (Праздник Весны, или Чуньцзе, который приходится в этом году на 10 февраля) часто происходят несчастные случай при изготовлении и перевозки петард, хлопушек. Причинами ЧП становятся нарушения правил производства и транспортировки пиротехники, которая по традиции является непременным атрибутом празднеств.

Ранее "Главред" сообщал, что в Китае на трассе автобус столкнулся с бензовозом – при взрыве погибли 36 человек, выжили только три человека выжили.

фото: news.cn

Новости по теме:

В Китае грузовик упал в 200-метровую пропасть

В Китае автобус с детьми упал в озеро, 11 погибших

В Китае столкнулись автобус и грузовик: 36 погибших