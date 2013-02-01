В Кировограде горел торговый комплекс "Босфор", опубликованы фото

{1-}В ночь на пятницу, 1 февраля, в Кировограде загорелся торговый комплекс "Босфор", расположенный на углу улиц Октябрьской революции и Дзержинского. Из-за пожара Сгорело около 500 кв. м торговых площадей.
Об этом "Главреду" сообщила пресс-служба Гослужбы по чрезвычайным ситуациям
Возгорание произошло в одном из павильонов торгового комплекса, однако в 04:23 подразделениями Госслужбы по чрезвычайным ситуациям пожар был ликвидирован.
Жертв и пострадавших нет. Однако причина пожара и размеры ущерба устанавливаются.
На месте происшествия работает оперативная группа управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Кировоградской области.
Ранее "Главред" сообщал, что 30 января в Запорожье горел ТРЦ "Пальмира плаза". За прошедший месяц, это уже был второй пожар в этом комплексе.
фото: gre4ka.info
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