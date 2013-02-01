В Харькове киллеры расстреляли бизнесмена

{1-}В четверг, 31 января, вечером в Харькове двое неизвестных застрелили бизнесмена, который ехал в своем джипе.

Об этом "Главреду" сообщила пресс-служба УМВД в Харьковской области.

Правоохранители сообщили подробности преступления: около 21.15 возле жилого дома по улице Гвардейцев Широнинцев двое неизвестных из неустановленного огнестрельного оружия нанесли водителю автомобиля "Тойота Ланд-Крузер Прадо", 49-летнему частному предпринимателю, сквозное огнестрельное ранение брюшной полости, в результате чего тот погиб на месте.

В результате автомобиль потерял управление и врезался в балкон жилого дома. Жена водителя, 52-летняя женщина, которая в это время также находилась в иномарке, получила незначительные травмы. После медицинского обследования и оказания помощи она была отпущена домой.

Следственным отделом Харьковского горуправления информация внесена в Единый реестр досудебных расследований, по данному факту открыто уголовное производство по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Ранее "Главред" сообщал, что 16 сентября в Харькове были расстреляны два человека. Один их них погиб. Как оказалось, киллеры выпустили в бизнесмена 13 пуль.

фото: ua-reporter.com

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