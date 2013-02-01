В Киеве убит директор гостиничного комплекса "Феофания"- СМИ

{1-}Сегодня, 1 февраля, в Киеве на улице Котовского был убит директор гостиничного комплекса "Феофания" Юрий Фомин.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на собственные источники.

Директора гостиничного комплекса, принадлежащего Академии наук, убили выстрелом в голову.

Милиция официально эту информацию пока не подтверждает.

По словам работников отеля, в последний раз своего руководителя они видели две недели назад - все это время он был в отпуске и отдыхал где-то за границей.

В элитной "Феофании" кроме нардепов, лечат уборщиц и официанток Кабмина

Напомним, 31 января, вечером в Харькове двое неизвестных застрелили бизнесмена, который ехал в своем джипе. Как сообщили в пресс-службе УМВД в Харьковской области, происшествие произошло около 21.15 возле жилого дома по улице Гвардейцев Широнинцев двое неизвестных из неустановленного огнестрельного оружия нанесли водителю автомобиля "Тойота Ланд-Крузер Прадо", 49-летнему частному предпринимателю, сквозное огнестрельное ранение брюшной полости, в результате чего тот погиб на месте.



В результате автомобиль потерял управление и врезался в балкон жилого дома. Жена водителя, 52-летняя женщина, которая в это время также находилась в иномарке, получила незначительные травмы.

фото: zaiprotiv.info

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