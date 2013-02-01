Подробности убийства бизнесмена в Харькове: сам остановился перед киллерами

История со вчерашним расстрелом бизнесмена в Харькове стала обрастать подробностями: оказалось, что он сам остановил свой джип перед киллерами, сообщает "Сегодня".

Когда бизнесмен подъехал к троим парням, то увидел, что они затеяли ссору. Он приоткрыл окно своего Toyota Land Cruiser Prado и сделал им замечание. В этот момент один из парней вынул пистолет и стал стрелять в бизнесмена.

Мужчина ехал от своего дома, а когда в него начали стрелять, что есть силы нажал на газ. Машина на скорости наскочила на бугорок и взлетела вверх.

Внедорожник врезался в балкон на первом этаже девятиэтажного дома. Очевидцы говорят, что машина повисла вертикально, а ее задние фары не доставали до земли.

Ранее "Главред" сообщал, что вечером в Харькове застрелили предпринимателя. Мужчина получил сквозное огнестрельное ранение брюшной полости, в результате чего последний погиб на месте.

фото: segodnya.ua

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