В милиции рассказали о подробностях и версии убийства директора "Феофании"

{1-}Начальник Главного следственного управления МВД Василий Фаринник сообщил, что мужчина, которого застрелили в Киеве, занимал должность директора гостиничного комплекса Национальной академии наук Украины "Феофания".
"Убитый сегодня в Киеве - это директор двухэтажного гостиничного комплекса НАН Украины, который находится на территории "Феофании", Фомин Юрий Сергеевич", - сказал Фаринник, пишет "Интерфакс-Украина".
Он также отметил, что следствие рассматривает в настоящее время несколько версий убийства, основная - профессиональная деятельность.
"Профессиональная бизнес-деятельность - это сейчас основная версия", - сказал он.
Как сообщил отдел связей с общественностью ГУМВД Украины в Киеве, в Подольськом районе Киева в пятницу утром застрелили 45-летнего мужчину.
Источник в правоохранительных органах также сообщил агентству, что убитый - один из руководителей клинической больницы "Феофания" Государственного управления делами.
По информации ОСО ГУМВД в Киеве, около 10.00 на спецлинию "102" позвонил неизвестный и сообщил, что на ул. Тираспольская, 46, неподалеку от детской школы искусств прохожие услышали звук, похожий на хлопок. Сразу же после этого на землю упал мужчина, и через несколько секунд возле него появилось пятно крови.
По указанному адресу обнаружено тело мужчины 1967 года рождения. Смерть наступила в результате огнестрельного ранения в голову.
Следственный отдел Подольского райуправления столичной милиции зарегистрировал данное происшествие в Едином реестре досудебных расследований, начато уголовное производство по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).
Напомним, ранее СМИ сообщали о том, что, 1 февраля, в Киеве был убит директор гостиничного комплекса "Феофания" Юрий Фомин.
фото: weekly-news.ru
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