Опубликовано первое видео с места убийства директора гостиницы "Феофания"

{1-} В СМИ появилось первое видео с места гибели директора гостиничного комплекса "Феофания" Юрия Фомина, которого застрелили утром, 1 февраля, недалеко от жилого массива - на улице Тираспольской возле метро "Сырец".

Участок, на месте гибели Фомина был залит кровью, сообщает ТСН.

Место убийства тщательно обследовали эксперты МВД. В частности, они взяли отпечаток ботинка.

Неподалеку от места, где произошла трагедия, находится детская школа искусств.

Напомним, в милиции уже подтвердили, что погиб директор гостиничного комплекса "Феофания" Юрий Фомин.

Фото;видео: tsn.ua

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