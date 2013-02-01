Директора гостиницы "Феофания" мог убить любовник жены - МВД

{1-}Милиция рассматривает несколько версий убийства директора гостиницы "Феофания", пишет Сегодня.
Как сказал начальник Главного следственного управления МВД Василий Фаринник, 45-летнего мужчину мог убить кто угодно, вплоть до любовника жена.
Опубликовано первое видео с места убийства директора гостиницы "Феофания"
Однако следствие больше склоняется, что убийство могло произойти из-за профессиональной деятельности погибшего.
Фаринник также добавил, что бизнесмена убили одним выстрелом в затылок - убийца стрелял с близкого расстояния.
Напомним, ранее Фаринник заявлял, что следствие рассматривает в настоящее время несколько версий убийства, основная - профессиональная деятельность.
"Профессиональная бизнес-деятельность - это сейчас основная версия", - сказал он.
фото: "Сегодня"
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