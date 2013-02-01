Очевидцы рассказали о подробностях убийства директора гостиницы "Феофания"

{1-}В детской школе искусств, неподалеку от которой было совершено преступление, рассказали об убийстве директора гостиничного комплекса "Феофания" Юрия Фомина , пишет Сегодня.

По их словам, убийство произошло в то время, как в школу ведут на занятия маленьких детей.

Одной из свидетельниц стала 3-летняя воспитанница школы, которая и подозвала маму. Скорую и милицию вызвали уже из школы .

"Он шел за своей машиной на стоянку, напротив стал двигаться белый фургон. Когда он приблизился к мужчине, из окна фургона раздался выстрел", - говорит один из местных жителей.

Сообщается, что гильзу от патрона, так и не нашли.

Напомним, у милиции есть несколько версий убийства директора гостиницы "Феофания", которое произошло в Подольском районе.

Как сказал начальник Главного следственного управления МВД Василий Фаринник, 45-летнего мужчину мог убить кто угодно, вплоть до любовника жена.

Однако следствие больше склоняется, что убийство могло произойти из-за профессиональной деятельности погибшего.

фото: segodnya.ua

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