В Луцке назревает новый визовый скандал вокруг консульства Польши

{1-}В Луцке назревает новый визовый скандал вокруг Генерального консульства Польши.
В этот раз противоправные действия консульству забрасывают уже украинские граждане. Говорят, что с недавних пор в консульстве невозможно получить бесплатной или долгосрочной визы. передает ТСН.
Польское консульство в Луцке фактически закрыло двери для жителей Волынской и Ровенской областей.
Документы отныне принимает только визовый центр. Заплатить нужно 200 гривен. В консульстве было бесплатно.
Соискатель визы Андрей Длинный возмущается: "Моя мама живет в Польше, она мне прислала гостевое приглашение и виза должна быть бесплатная", - говорит он.
Еще одному украинцу Богдану Ульчаку, который в служебных делах часто посещает страны Шенгенской зоны, вместо традиционной годовой визы выдали краткосрочную.
"Это 5 дней без каких-какого коридора. Согласно Европейским кодексом коридор, должен составлять 15 дней минимум", - говорит Ульчак.
Большинство украинцев, которые должны были правильно оформлены документы и право на долгосрочные визы - получили краткосрочные. Возмущены такими новациями, они написали жалобы в МИД Польши, Украины и прокуратуру.
"Я считаю, что грубо нарушены мои права, которые определены, как визовым кодексом, так и международными соглашениями", - считает он.
От комментариев в консульстве пока отказались.
Напомним, в августе 2012 года, СМИ уже писали о том, что работники консульства Польши в Луцке совместно с местным предпринимателем организовали преступную группу, которая уже второй год занимается "практически монопольной" продажей польских виз, которые обходятся их клиентам от около 300 до даже 900 евро.
Фото;видео: tsn.ua
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