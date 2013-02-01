В Луцке назревает новый визовый скандал вокруг консульства Польши

{1-}В Луцке назревает новый визовый скандал вокруг Генерального консульства Польши.

В этот раз противоправные действия консульству забрасывают уже украинские граждане. Говорят, что с недавних пор в консульстве невозможно получить бесплатной или долгосрочной визы. передает ТСН.

Польское консульство в Луцке фактически закрыло двери для жителей Волынской и Ровенской областей.

Документы отныне принимает только визовый центр. Заплатить нужно 200 гривен. В консульстве было бесплатно.

Соискатель визы Андрей Длинный возмущается: "Моя мама живет в Польше, она мне прислала гостевое приглашение и виза должна быть бесплатная", - говорит он.

Еще одному украинцу Богдану Ульчаку, который в служебных делах часто посещает страны Шенгенской зоны, вместо традиционной годовой визы выдали краткосрочную.

"Это 5 дней без каких-какого коридора. Согласно Европейским кодексом коридор, должен составлять 15 дней минимум", - говорит Ульчак.

Большинство украинцев, которые должны были правильно оформлены документы и право на долгосрочные визы - получили краткосрочные. Возмущены такими новациями, они написали жалобы в МИД Польши, Украины и прокуратуру.

"Я считаю, что грубо нарушены мои права, которые определены, как визовым кодексом, так и международными соглашениями", - считает он.

От комментариев в консульстве пока отказались.

Напомним, в августе 2012 года, СМИ уже писали о том, что работники консульства Польши в Луцке совместно с местным предпринимателем организовали преступную группу, которая уже второй год занимается "практически монопольной" продажей польских виз, которые обходятся их клиентам от около 300 до даже 900 евро.

Фото;видео: tsn.ua

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