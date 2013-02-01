Милиция нашла свидетелей убийcтва директора гостиницы "Феофания"

{1-}Милиция работает со свидетелями убийства директора гостиничного комплекса "Феофания", которое произошло сегодня утром.

Об этом сообщил начальник следственного управления МВД Украины Василий Фаринник, пишет УНН.

"Пока ни гильз, с помощью которых можно идентифицировать оружие, ни следов - не найдено. Удалось точно определить, куда был произведен выстрел погибшему. Выстрел был произведен в затылочную зону - между основанием черепа и шеей. Сейчас уже оперативники разработали некоторую информацию. Установлены свидетели происшествия, которые видели предполагаемого убийцу и могут его описать. Со свидетелями работают правоохранители", - сообщил Фаринник.

Между тем источник издания в МВД сообщил, что на месте убийства директора не нашли следов оружия, которое могло быть использовано в качестве орудия для убийства.

"Сейчас работают следователи. О том, что найдены конкретные следы использования конкретного оружия - информации нет. Тело нашли возле тропинки, ведущей к автостоянке. Судя по характеру огнестрельного ранения - выстрел был сделан сзади, слева в височно-затылочную область головы. На данный момент это вся информация. Крови много. Или ранение сквозное - пока нельзя такого сказать. Ранение очень серьезное", - отметил источник.

По данным издания, Юрия Фомина застрелили примерно в 9.15 утра, когда он направлялся из своего частного дома к автостоянке.

"Тот, кто стрелял, подошел к нему сзади - об этом свидетельствует характер ранения", - сообщил собеседник.

Напомним, 1 февраля, в Подольском районе Киева на ул. Тираспольская, 46,застрелили 45-летнего директора гостиничного комплекса "Феофания".

Милиция убийство директора гостиничного комплекса "Феофании" связывает с профессиональной деятельностью.

В милиции сообщили, что смерть наступила в результате огнестрельного ранения в голову.

Правоохранители начали первоочередные мероприятия по установлению свидетелей и обстоятельств убийства. Следственный отдел Подольского райуправления столичной милиции зарегистрировал данное событие в Едином реестре досудебных расследований, начато уголовное производство по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).

фото: "Сегодня"

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