Опубликовано видео с места расстрела харьковского бизнесмена

{1-} В Сети появилось видео с места расстрела харьковского бизнесмена, уроженца Туркменистана Романа Турдимуратова, пишет Сегодня.

В Харькове 31 января, вечером произошло громкое убийство. Неизвестный застрелил бизнесмена за рулем внедорожника Toyota Land Cruiser Prado.

Мужчина ехал от своего дома, а когда в него начали стрелять, он сильно нажал на газ. Машина на скорости наскочила на бугорок и взлетела вверх.

Напомним, вечером в Харькове застрелили предпринимателя. Мужчина получил сквозное огнестрельное ранение брюшной полости, в результате чего последний погиб на месте.

фото: segodnya.ua;видео: youtube.com

Новости по теме:

В Харькове киллеры расстреляли бизнесмена

В Харькове киллеры выпустили в бизнесмена 13 пуль

Подробности убийства бизнесмена в Харькове: сам остановился перед киллерами