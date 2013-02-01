Опубликовано видео с места расстрела харьковского бизнесмена

{1-} В Сети появилось видео с места расстрела харьковского бизнесмена, уроженца Туркменистана Романа Турдимуратова, пишет Сегодня.
В Харькове 31 января, вечером произошло громкое убийство. Неизвестный застрелил бизнесмена за рулем внедорожника Toyota Land Cruiser Prado.
Мужчина ехал от своего дома, а когда в него начали стрелять, он сильно нажал на газ. Машина на скорости наскочила на бугорок и взлетела вверх.
Напомним, вечером в Харькове застрелили предпринимателя. Мужчина получил сквозное огнестрельное ранение брюшной полости, в результате чего последний погиб на месте.
фото: segodnya.ua;видео: youtube.com
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