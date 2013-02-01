В Харькове горел "Турбоатом": эвакуированы 111 человек

1 февраля 2013, 22:27

{1-}В Харькове на территории литейного цеха ОАО "Турбоатом" произошел пожар.

"По словам сотрудницы завода "Турбоатом", горит трансформаторная будка. Возгорание ликвидируют несколько пожарных расчетов. Еще одна сотрудница завода сообщила, что горит литейный цех и площадь возгорания - большая", - передает Объектив. 

Между тем, Гендиректор ОАО "Турбоатом" Виктор Субботин подтвердил, что пожар произошел в литейном цехе, пишет "Интерфакс-Украина".

"В районе 17.00 трансформатор, которому уже 40 лет, взорвался. У нас по договору с министерством чрезвычайных ситуаций пожарная часть на территории завода. Очень оперативно сработали службы. Жертв и пострадавших нет, все под контролем", - сообщил Субботин.

По его словам, в связи с ростом объемов производства и реализации продукции нагрузка на оборудование постоянно растет и завод проводит поэтапную модернизацию оборудования.

"Учитывая, что за последние три года объем реализации вырос более чем в 2 раза, нагрузка на оборудование более чем серьезная - трансформатор не выдержал. Мы понимаем ситуацию, оборудованию более 40 лет, поэтому мы его поэтапно меняем, проводим модернизацию", - сказал Субботин.

Он также подчеркнул, что серьезных последствий на работу предприятия пожар не окажет.

"Завод не остановится", - заметил Субботин.

В пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям сообщили, что с места происшествия были эвакуированы 111 человек.

"В 18.04 пожар ликвидирован. К тушению пожара привлекалось 18 единиц техники и 90 человек личного состава ГТУ МЧС Украины в Харьковской области", - отмечается в сообщении пресс-службы.

фото: objectiv.tv  

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