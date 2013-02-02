В Николаеве футболиста арестовали за убийство

{1-} В Николаеве милицией были задержаны двое мужчин, которые до смерти забили местного жителя.

Одним из арестованных оказался футболист муниципального клуба города, передает "Укринформ".

Как сообщили в городской прокуратуре, решение об аресте вынес судья, основываясь на представлении следователя, которое поддержал прокурор.

В настоящее время следствие по этому делу продолжается.

Фанаты николаевской команды уже провели "молчаливые пикеты" под прокуратурой и судом, в знак протеста против ареста футболиста.

Несмотря на выступления болельщиков, 1 февраля Апелляционный суд Николаевской области оставил спортсмена под арестом.

Отметим, что 40-летний житель Николаева получил смертельные ранения во время массовой драки в одном из микрорайонов Николаева.

Напомним, ранее широкомасштабные акции в поддержку арестованных развернули фанаты киевского "Динамо".

Как сообщал "Главред", одной из последних акций ультрас в защиту Павличенко было пикетирование несколькими сотнями человек Лукьяновского СИЗО, где содержатся Павличенко.

фото: umvs.gov.ua

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