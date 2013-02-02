Родных убитого директора гостиницы "Феофания" не пустили к телу

2 февраля 2013, 15:20

{1-} Родных убитого  директора гостиница "Феофания" НАН Украины Юрия Фомина не пустили к телу, пишет Сегодня.

Об этом рассказала мать убитого Людмила Васильевна

"В день убийства меня, невестку и внука так и допустили к сыну" - сказала женщина.

По ее словам, последний раз видела Юрия 10 января в офисе в районе "Большевика", где семья отмечала его день рождения. У Юрия Фомина остался взрослый сын Артем, юрист по профессии.

Опубликовано первое видео с места убийства директора гостиницы "Феофания"

Новость о гибели Юрия мать узнала от старшего сына. "Об этом мне сообщил в 11.00 мой старший сын, который живет в Новой Зеландии. Потом я поговорила с Таней – женой Юры. Сейчас она в полубессознательном состоянии. В то утро они собирались на работу. Сын пошел на стоянку на соседней улице за машиной (черный внедорожник Mitsubishi Pajero – ред.). Стоянка находится в 10 минутах. Она позвонила ему из дома вслед, но он не ответил. Такого никогда не бывало. Он всегда скажет "Я перезвоню" или "Сейчас занят". Таня почувствовала неладное, быстро набросила пальто и бросилась следом. По дороге ее обогнала милицейская машина. На обочине она заметила красную куртку Юры. Но ее даже не подпустили к нему, а сразу усадили в машину для допроса", - рассказала она.

Мать также  опровергла любовную версию убийства сына.

"Это глупость. Юра и Таня были только год как женаты. В начале недели они вернулись из совместного отпуска, который провели в Праге", - сказала она нам.

Напомним, 1 февраля на глазах у 3-летнего ребенка был застрелен директор гостиницы "Феофания" Юрий Фомин. Трагедия произошла в 10 утра на ул. Тираспольская, 49 напротив входа в Киевскую детскую школу искусств им. Стефана Турчака. 

Свидетелями стали дети, которые вместе с родителями шли на занятия. Вахтер школы искусств рассказала, что первой упавшего на снег Фомина заметила 3-летняя девочка, которая сказала "Мама, там дядя упал". Женщина сначала подумала, что его сбила машина, но когда подошла ближе, то увидела ужасную картину: вокруг головы упавшего растекалась лужа крови.

На данный момент МВД выдвинули несколько версий: от профессиональной деятельности и переделок собственности до разборок на личной почве (любовник жены). Эксперты сомневаются в том, что гостиничный бизнес мог стать причиной расправы.

Фото: tsn.ua

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