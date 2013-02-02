Директора гостиницы могли убить за элитную землю в "Феофании"

{1-}Сотрудники гостиницы "Феофания" уверены, что директора Юрия Фомина убили за землю.
Ему неоднократно приходилось участвовать в судах относительно попыток изменить владельцев зоны отдыха, сообщает ТСН.
Борьба за базы отдыха и гостиничные комплексы в "Феофании", которые принадлежат Национальной академии наук, длится не одно десятилетие. Речь идет о наиболее лакомых кусках земли в Киеве и элитных окрестностях столицы.
Сейчас в "Феофании" милиция не пускает постояльцев в номера.
В связи с этим убийством стоит вспомнить, как в 2008 году в самом центре столицы, вблизи собственной квартиры, застрелили Валерия Арсенюка, управляющего делами Национальной академии наук.
Опубликовано первое видео с места убийства директора гостиницы "Феофания"
Дело о заказном убийстве человека, ответственного за огромное имущество академии, зависло в милицейских коридорах.
В Академии наук, которую уже полвека неизменно возглавляет 94-летний Борис Патон, новое преступление, связанное с ее имуществом, комментировать пока не готовы.
Напомним, убийство директора гостиницы в "Феофании" Юрия Фомина произошло утром 1 февраля в микрорайоне Сырец в Киеве. Очевидцы рассказали СМИ, что Фомина застрелил неизвестный на белом авто.
Как сказал начальник Главного следственного управления МВД Василий Фаринник, 45-летнего мужчину мог убить кто угодно, вплоть до любовника жена.
Однако следствие больше склоняется, что убийство могло произойти из-за профессиональной деятельности погибшего.
фото: tsn.ua
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