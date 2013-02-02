В Николаеве девушка ушла под лед, прыгнув с 30-метрового моста

{1-}В Николаеве молодая женщина прыгнула с 30-метрового моста. Спасателей вызвал единственный свидетель падения - дежурный по переходу.
По его словам, женщина сначала долго говорила по мобильному телефону, а потом перелезла через высокий парапет и прыгнула, сообщает ТСН.
Вытащить женщину из воды сразу было невозможно. Спасателям мешал лед, поэтому пришлось вызывать специальную лодку на воздушных подушках.
На месте падения женщины несколько часов работали водолазы. Тело нашли, и теперь правоохранители устанавливают личность погибшей.
Как сообщили в пресс-службе УМВД Украины в Николаевской области, самоубийцей оказалась девушка, которой неисполнилось и 17-ти лет. Правоохранители выясняют причины, по которым она совершила самоубийство. В частности, родственники девушки, которых опросила милиция, предполагают, что на этот шаг девушку могла толкнуть несчастная любовь.
Фото; видео: tsn.ua; youtube.com
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