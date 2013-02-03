Закарпатью снова грозит потоп - из-за дождей и снега

{1-} Обильные дожди и таяние снега, а также неисправные водостоки и дренажные системы в низинных районах Закарпатья могут привести к массовому затоплению домов местных жителей.

Уже сейчас затоплены 55 дворов, сообщают в пресс-службе МЧС.

Больше всего пострадали жители Ужгорода, Иршавского и Мукачевского районов.

Пока что подтоплений жилых домов удалось избежать. К спасению жилищ от воды привлечены 35 человек и 10 единиц техники.

В то же время, по прогнозам синоптиков, дожди на Закарпатье будут продолжаться до 5 февраля.

Также метеорологи предупреждают о шквальном ветре и мокром снеге.

Из-за этих прогнозов МЧС уже рекомендовало ограничить движение на горной части международной трассы Киев-Чоп. Дорога скользкая и тяжелые грузовики не могут преодолеть подъемы.

В светлое время суток проезд регулировали инспекторы ГАИ, которые по одному пропускали автомобили, ограничив движение грузовиков.

Также спасатели не рекомендовали туристам отправляться в горные походы, поскольку из-за потепления возможен сход лавин.

Фото, видео: tsn.ua

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