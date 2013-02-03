В Закарпатье все чаще сжигают машины правоохранителей

{1-} Самым распространенным способом выяснения отношений в Закарпатье может стать поджог автомобилей – этот метод обретает все большую популярность у местных жителей.

В последнее время стали все чаще поджигать машины бизнесменов, чиновников, журналистов и даже милиционеров, сообщает zn.ua.

При этом в большинстве случаев милиция не может найти поджигателей.

Как показала статистика МЧС, в 2010 году сгорели всего три машины, в 2011 – 12, а в 2012 году произошло 18 умышленных поджогов, большинство из которых – в Ужгороде и Мукачево.

В частности, 23 февраля 2012 года посреди белого дня рядом с помещением Административного суда Закарпатской области загорелся ВАЗ-2109 работника отдела по борьбе с торговлей людьми и киберпреступностью областного УМВД Михаила Данила.

Милиция обнаружила рядом с автомобилем брошенные ведра с остатками горючего, а также кожаный чехол с ключами и милицейский жетон с печатью для закрытия сейфов.

Сам Данило расценил поджог автомобиля как месть и попытку запугивания со стороны отдела внутренней безопасности, с которым у него продолжительный конфликт.

Преступление так и не раскрыто.

1 декабря в три часа ночи в Мукачево, во дворе частного дома, где проживает прокурор города Руслан Биловар (в прошлом первый заместитель прокурора области), неизвестные облили горючим и сожгли внедорожник Mersedes Benz ML-350. Сам поджог был совершен в День работников прокуратуры, который отмечается в Украине 1 декабря.

На место немедленно выехали прокурор области, начальник УВД и следственно-оперативная группа. Расследование преступления взял под личный контроль областной прокурор, но поджигателей так и не нашли.

Через три недели, в ночь на 22 декабря прошлого года, в Ужгороде был сожжен кроссовер Hyundai Santa Fe заместителя мэра Ужгорода Юрия Белякова. Автомобиль стоял на проспекте под окнами дома, где живет Беляков. Преступники не найдены.

Правоохранители неоднократно заявляли о необходимости борьбы с поджигателями, однако принятые меры пока не дали результатов. В конце января прокурор Закарпатской области Анатолий Петруня заявил: "Поджоги автомобилей правоохранителей, избиение судей, адвокатов, нападения на депутатов – это вызов всей правоохранительной системе края. И мы дадим достойный ответ этому".

Новости по теме:

На Луганщине сожгли автомобиль депутата-коммуниста

В Ужгороде сожгли Hyundai заместителя мэра

На Закарпатье прокурору сожгли джип "Мерседес"

В Донецке "коктейлями Молотова" подожгли пять авто