В Казахстане украинский грузовик попал в ДТП, погибли 5 человек

{1-}В субботу, 2 февраля, в Казахстане в ДТП с участием украинского грузовика погибли 5 человек. Авария произошла в Атырауской области на трассе неподалеку от одного из мест разработки нефтяного месторождения Кашаган.

Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщает УНИАН.

Легковой автомобиль "Дэу Нексия" столкнулся с грузовой машиной с украинскими номерами.

В результате ДТП легковушка загорелась. В салоне машины находились водитель и 4 пассажира. Все они погибли.

"Причины ДТП устанавливаются. Все погибшие - жители Атырау. По предварительной информации, легковая автомашина на обледеневшей трассе выехала на встречную полосу", - сообщила руководитель пресс-службы Департамента внутренних дел области Гульназира Мухтарова.

Ранее "Главред" сообщал, что 30 января в Полтавской области на автотрассе Киев - Харьков произошло ДТП, в результате чего пострадали 9 человек. Трейлер "Мерседес" выехал на полосу встречного движения и врезался в автобус, в котором находилось 13 пассажиров.

Фото: news.ivest.kz

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