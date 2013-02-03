Подробности ДТП в Казахстане: в гибели 5 человек украинец на фуре не виноват

{1-}История с ДТП в Казахстане, в которое попала фура с украинскими номерами, из-за чего заживо сгорели пять человек, начала обрастать подробностями. Оказалось, что вины украинского водителя в страшной аварии нет.

Об этом сообщает казахстанский сайт todate.su.

Напомним, что авария произошла в Атырауской области на трассе неподалеку от одного из мест разработки нефтяного месторождения Кашаган. Легковой автомобиль "Дэу Нексия" столкнулся с грузовой машиной с украинскими номерами.

В результате ДТП легковушка загорелась. В салоне машины находились водитель и 4 пассажира. Все они погибли.

Как заявила руководитель пресс-службы Департамента внутренних дел области Гульназира Мухтарова "Причины ДТП устанавливаются. Все погибшие - жители Атырау. По предварительной информации, легковая автомашина на обледеневшей трассе выехала на встречную полосу".

Ранее "Главред" сообщал, украинский Гидрометцентр предупредил об ухудшении погоды в понедельник, 4 февраля – будет снег, дождь и гололедица.

фото: aktau-site.ru

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