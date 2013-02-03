В Ужгороде из-за дождя рухнул двухэтажный дом

{1-}В административном центре Закарпатской области – Ужгороде – произошло ЧП. На улице Пестеля рухнула стена двухэтажного жилого дома.

Об этом "Главреду" сообщила пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Закарпатской области

Об этой ситуации спасателям сообщил 58-летний владелец дома, который, возвращаясь с ночной смены, увидел частично разрушенное здание.

Рухнувшая стена повредила газопровод низкого давления. Вследствие этого работники газовой службы отключили от газоснабжения 6 частных домов на пр. Железнодорожный.

К счастью, погибших и травмированных нет.

Для разбора завала привлекались бойцы МЧС государственной пожарно-спасательной части № 15.

По состоянию на 12:00 газоснабжения во всех домах восстановлено.

Причина устанавливается, но вероятнее всего к разрушению дома привели сильные осадки.

Ранее "Главред" сообщал, что обильные дожди и таяние снега, а также неисправные водостоки и дренажные системы в низинных районах Закарпатья могут привести к массовому затоплению домов местных жителей. Уже сейчас затоплены 55 подворий.

фото, видео: zk.mns.gov.ua, youtube.com

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