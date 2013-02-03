На Одесчине началось наводнение, эвакуируют людей

{1-}В Одесской области из-за сильного северо-восточного ветра уровень воды в Дунае в районе городка Вилково Килийского района поднялся до 165 см над нулевой отметкой. Из-за угрозы наводнения принято решение об эвакуации людей.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Одесской облгосадминистрации, сообщает УНИАН.

"В результате подъема воды в реке произошло подтопление нежилых участков территории Вилково, поскольку критический уровень Дуная в районе этого городка составляет 155 см", - информирует ведомство.

Кроме того, отмечается в сообщении, из-за сильного ветра произошли аварии на системах энергоснабжения - треть территории Вилково осталась без электроснабжения.

С учетом сложившихся обстоятельств спасатели МЧС приняли решение об эвакуации с помощью аэроглиссера "МАРС-700" 24 жителей Килийского района, которые находятся на дунайских островах, на расстоянии 12-15 километров Вилково. Также направлено в Вилково 7 передвижных электростанций для обеспечения работы водозаборной станции, больницы, школы и детского сада.

Специалисты облМЧС ожидают ухудшения ситуации в зоне наводнения, поскольку ледоход в устье Дуная, на территории Килийского района, составляет около 90% площади реки, вдоль береговой линии лед намерз в ширину 1,5-2 метра. При этом, сильный ветер и шторм на море мешает льду проходить вниз по течению к морю.

Проведение ледокольной операции на украинском участке реки Дунай невозможно. Сложная ситуация складывается и на территории Румынии, что может привести к заторам на украинской части Дуная при движении льда вниз по течению, отмечают специалисты МЧС.

Ранее "Главред" сообщал, что обильные дожди и таяние снега, а также неисправные водостоки и дренажные системы в низинных районах Закарпатья могут привести к массовому затоплению домов местных жителей. Уже сейчас затоплены 55 подворий.

Фото: rupor.od.ua

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