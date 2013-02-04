Убийство директора гостиницы "Феофания" cвязывают с другим громким убийством

{1-}3 февраля, похоронили директора гостиницы "Феофания" Академии наук Юрия Фомина, которого убили утром 1 февраля, пишет Сегодня.

Милиция рассматривает версию, что убить Фомина могли те же люди, которые летом 2008 года застрелили управляющего делами НАНУ Валерия Арсенюка. Убийцу за 4,5 года так и не нашли.

Сотрудники предполагают, что Фомина могли застрелить из-за земли: "Ну и что, что это государственная гостиница, принадлежащая НАНУ. Вы помните, как в 2008-м точно так же застрелили главного завхоза Национальной академии наук? Видно, кому-то эта земля была интересна", - рассказывают коллеги погибшего.

По их словам, Юрий много сделал для того, чтобы гостиница процветала. "У нас номера хоть и недорогие (от 130 грн до 900 грн), но всегда были заполнены — постоянно жили участники ТВ-шоу, российские актеры. Все помнят, как летом у нас перед гостиницей поселился маленький козлик — это Юрий Сергеевич его привез, хотел открыть кафе "У козла", но не сложилось", — рассказывают сотрудники.

Опубликовано первое видео с места убийства директора гостиницы "Феофания"

Прощание с директором проходило в гостинице. "Решили хоронить Фомина отсюда, чтобы все сотрудники смогли с ним попрощаться. Он ведь 10 лет тут проработал, — говорили коллеги Фомина. — Он был хорошим человеком и любил свое дело — с самого утра и до ночи работал, даже в выходные". Каждый день на работу Юрий приезжал со своей супругой Татьяной, которая была его заместителем. "И уезжал с ней же. Поэтому мы исключаем версию о любовнике. Это бред. Они ведь меньше года назад поженились, и все время были вместе. В пятницу, когда его застрелили, они тоже собирались на работу", — рассказывают сотрудники.

Как сообщалось ранее, в милиции рассматривают несколько версий убийства Юрия Фомина, среди которых и передел собственности, и разборки на личной почве. Правоохранители также вспомнили дело об убийстве управляющего делами НАНУ Валерия Арсенюка, которого застрелили (тоже в голову и недалеко от его дома) летом 2008 года. Тогда в милиции заявили, что это заказное убийство, и главная версия — профессиональная деятельность убитого. "Мы это дело подняли, и по нему работаем тоже. Тогда преступника не нашли. Не исключаем, что эти два убийства могут быть связаны", — сказал нам начальник главного следственного управления МВД Украины Василий Фаринник.

Напомним, убийство директора гостиницы в "Феофании" Юрия Фомина произошло утром 1 февраля в микрорайоне Сырец в Киеве. Очевидцы рассказали СМИ, что Фомина застрелил неизвестный на белом авто.



фото: Сегодня

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