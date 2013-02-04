Накануне убийства директор "Феофании" был чем-то взволнован - охранник

{1-}Охранник автостоянки, куда направлялся директор гостиницы Феофания Юрий Фомин в день убийства, утром 1 февраля, рассказал, что накануне убийства, погибший приехал поздно и выглядел очень обеспокоенным, пишет Коммерсантъ-Украина.

"Около 22.00 в четверг 31 января Юрий Фомин приехал на стоянку. Однако его парковочное место N136 было по недоразумению занято, и мы предложили ему другое место, но он отказался. Выглядел он обеспокоенным. Я хотел с ним заговорить, но он раздраженно бросил что-то вроде "Слушай, и без тебя проблем хватает!", оставил машину на въезде и ушел",— пояснил охранник.

По его словам, обычно погибший ездил на черной Skoda Superb: "Она и сейчас стоит на стоянке, но в последние дни перед гибелью он ездил на Mitsubishi Pajero".

Опубликовано первое видео с места убийства директора гостиницы "Феофания"

Между тем, соседи убитого директора гостиницы "Феофания" Юрия Фомина характеризуют его, как человека замкнутого.

"Мы узнали о его настоящем месте работы только в день убийства,— рассказал местный житель,

"Мы думали, что он работает то ли в прокуратуре, то ли в суде, но в любом случае все знали, что он — небедный человек", - говорят соседи.

Напомним, убийство директора гостиницы в "Феофании" Юрия Фомина произошло утром 1 февраля в микрорайоне Сырец в Киеве. Очевидцы рассказали СМИ, что Фомина застрелил неизвестный на белом авто.



Как сказал начальник Главного следственного управления МВД Василий Фаринник, 45-летнего мужчину мог убить кто угодно, вплоть до любовника жена.



Однако следствие больше склоняется, что убийство могло произойти из-за профессиональной деятельности погибшего.

фото: Сегодня

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