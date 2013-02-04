В Калифорнии перевернулся автобус: 10 человек погибли, почти 30 ранены

{1-}В США в 30 километрах к востоку от Лос-Анджелеса на шоссе перевернулся автобус. Как сообщили местные СМИ, в результате ДТП погибли десять человек.

ДТП произошло накануне вечером неподалеку от национального леса Сан-Бернардино (юго-восток штата Калифорния). По предварительным данным, число раненых достигает 30 человек, состояние некоторых пострадавших крайне тяжелое, передает Вести.ру.

По словам очевидцев, автобус столкнулся с небольшим грузовиком и легковым автомобилем, а после слетел с трассы. Многих пассажиров в момент ДТП выбросило в окна. Кроме того, серьезно пострадали люди, находившиеся в грузовике и легковой машине.

О причинах аварии ничего не сообщается. В настоящее время в районе ДТП движение по шоссе перекрыто.

Напомним, 3 февраля, в Казахстане в Атырауской области на трассе неподалеку от одного из мест разработки нефтяного месторождения Кашаган произошла авария. Легковой автомобиль "Дэу Нексия" столкнулся с грузовой машиной с украинскими номерами.



В результате ДТП легковушка загорелась. В салоне машины находились водитель и 4 пассажира. Все они погибли.

Фото: EPA / UPG

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