На Закарпатье остаются подтопленными 145 дворов

{1-}В Закарпатской области по состоянию на утро понедельника остаются подтопленными 145 домохозяйств.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7 час. 4 февраля остаются подтопленными 145 дворохозяйств и около 96 га сельхозугодий (отведена вода из 81 домохозяйства и 4 га сельхозугодий) ", - отметили в пресс-службе ведомства.

В ГСЧС добавили, что в Мукачево и Мукачевском районе остаются подтопленными 124 домохозяйства и 70 га сельхозугодий (отведена вода из 21 домохозяйства); в Ужгороде и Ужгородском районе остаются подтопленными 21 домохозяйство (отведена вода из 40 домохозяйств); в Иршавском районе отведена вода из 10 домохозяйств (подтопленных домохозяйств нет), остаются подтопленными 26 га сельхозугодий (отведена вода с 4 га сельхозугодий).

Угрозы подтопления жилых домов и потребности в отселении жителей нет, заверили спасатели.

Ранее "Главред" сообщал, что обильные дожди и таяние снега, а также неисправные водостоки и дренажные системы в низинных районах Закарпатья могут привести к массовому затоплению домов местных жителей.

фото: telegraf.by

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