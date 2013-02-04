С российского судна без вести пропал украинец

{1-}В субботу, 2 февраля, в районе Керченского пролива с российской баржи исчез украинский моряк - 28-летний Алексей Зубко.

Он не явился на утреннюю пересменку, сообщает ТСН.

С тех пор мужчину ищут спасатели. Штормовой ветер и волны не позволяют сотрудникам МЧС выйти в море.

Так что пока обследуют только побережье. Но всем судам, которые находятся в районе исчезновения матроса, приказано вести тщательное наблюдение.

Баржа под российским флагом находится примерно в пяти километрах от берега. Повреждений не имеет. На борту остается еще 14 членов экипажа, 13 из которых - украинцы.

Ранее "Главред" сообщал, что у берегов Турции потерпел кораблекрушение сухогруз "Волго-Балт 199". Он затонул за одну минуту, а морякам пришлось провести в ледяной воде целых три часа, пока их не подобрали турецкие спасатели. Из экипажа в 12 человек спаслись только четверо. Остлальные считаются пропавшими без вести.

фото, видео: tsn.ua

Новости по теме:

При кораблекрушении в Черном море пропали без вести 11 украинцев

Украинских моряков отправляют в море на "плавучих гробах"

В Черном море ищут 7 украинцев с затонувшего сухогруза (СПИСОК)

Выживший моряк рассказал, как затонул сухогруз "Волго-Балт" с украинцами