В кровавой реке на Донбассе погибла вся рыба

{1-}В Донецкой области вода в реке Соленой, протекающей через город Селидово, приобрела красный цвет, рыба в ней погибла.

Об этом сообщает Crime.in.ua со ссылкой на телеканал "Донбасс". Причина этого пока не установлена.

Горожане считают, что причиной стали загрязнившие реку сточные воды с местных предприятий: шахты имени Коротченко и центральной обогатительной фабрики "Селидовская". Дирекция шахты, как передают "Новости Донецка", причастность к загрязнению отрицает: по ее версии, откачиваемая из шахты вода действительно попадает в реку, но пробы этой воды "соответствуют нормам". На фабрике заявляют, что отходы с предприятия в реку не попадают, а сохраняются в отстойниках.

Для выяснения причины загрязнения реки создана специальная комиссия. В мэрии города, со своей стороны, высказали мнение, что в реку попали "шахтные воды, просочившиеся через грунт".

Власти Селидово, успокаивая местных жителей, отмечают, что водоснабжение города осуществляется не из этой реки, поэтому здоровью горожан ее состояние не угрожает. Между тем, как отмечается, местные жители все же опасаются, что после потепления от воды пойдут вредные химические испарения.

Ранее СМИ, ссылаясь на заключение экологов, сообщали, что реки Донбасса были отнесены к категориям грязных и очень грязных. "В водоемы Донецка попадает около 14 процентов шахтных вод области, что составляет в год до 50 миллионов кубометров", - отмечала старший научный сотрудник НИИ медико-экологических проблем Донбасса и угольной промышленности Галина Бакун.

Шахтные воды, по ее словам, характеризуются широким спектром загрязнителей — как физико-химических, так и микробиологических. Примерно половина проб зафиксировала повышенное содержание нефтепродуктов, около 80 процентов проб показали повышенное содержание фенолов. Загрязнения способствуют сокращению объемов природных водных источников, пригодных к использованию.

фото: Crime.in.ua; видео: donbass.tv

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